Війна позбавить гарантій всіх. Зеленський назвав головну мету України

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців і росіян назвав головну мету України. Він підкреслив, що вона полягає у мирі та безпеці людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського .

"Ви вимагаєте гарантії від НАТО і ми вимагаємо від вас, від Росії, від усіх будапештських гарантів. Наша головна мета - це мир в Україні і безпека громадян", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова говорити про мир та безпеку з усіма, включаючи керівництво Росії. При цьому він зазначив, що у разі настання російських військ українці захищатимуться.

"Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя. Не наші спини - наші обличчя, - сказав Зеленський. - Війна позбавить гарантій усіх".