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Війна позбавить гарантій всіх. Зеленський назвав головну мету України

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 01:02
Війна позбавить гарантій всіх. Зеленський назвав головну мету України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців і росіян назвав головну мету України. Він підкреслив, що вона полягає у мирі та безпеці людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Ви вимагаєте гарантії від НАТО і ми вимагаємо від вас, від Росії, від усіх будапештських гарантів. Наша головна мета - це мир в Україні і безпека громадян", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова говорити про мир та безпеку з усіма, включаючи керівництво Росії. При цьому він зазначив, що у разі настання російських військ українці захищатимуться.

"Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя. Не наші спини - наші обличчя, - сказав Зеленський. - Війна позбавить гарантій усіх".

Нагадаємо, пізно увечері 23 лютого ватажки "ЛДНР" звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою.

Зазначимо, що раніше верхня палата парламенту Росії надала Путіну право використовувати російську армію за кордоном. Проте відповідного рішення президент РФ поки що не прийняв.

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