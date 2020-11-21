Война в Карабахе остановлена усилиями Турции и России, - Эрдоган

Война в Нагорном Карабахе была остановлена совместными усилиями Турции и Российской Федерации. По итогам мирных соглашений удалось положить конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Об этом на онлайн-саммите G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

"С соглашением, достигнутым благодаря нашим совместным усилиям с Российской Федерацией, мы оба положили конец горячему конфликту и внесли свой вклад в решение проблемы (Нагорного Карабаха, - ред.), которая была заморожена на протяжении 30 лет", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. Отметим, договор был подписан лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.

По условиям этого документа несколько районов передается Азербайджану, а остальную территорию берут под контроль российские миротворцы.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха еще не определен, и этот вопрос будет решаться позже.