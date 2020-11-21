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Війна в Карабаху зупинена зусиллями Туреччини та Росії, - Ердоган

Автор: РБК-Україна

Війна у Нагірному Карабасі була зупинена спільними зусиллями Туреччини та Російської Федерації. За підсумками мирних угод вдалося покласти край багаторічному конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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Про це на онлайн-саміті G20 заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Milliyet.

"З угодою, досягнутою завдяки нашим спільним зусиллям з Російською Федерацією, ми обидва поклали кінець гарячому конфлікту і внесли свій внесок у вирішення проблеми (Нагірного Карабаху, - ред.), яка була заморожена протягом 30 років", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті. Зазначимо, договір було підписано лідерами Азербайджану, Вірменії та Російської Федерації.

За умовами цього документа кілька районів передається Азербайджану, а іншу територію беруть під контроль російські миротворці.

При цьому президент Росії Володимир Путін заявив, що статус Нагірного Карабаху ще не визначено, і це питання буде вирішуватися пізніше.

Прогноз погоди
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