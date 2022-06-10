Война на истощение: Подоляк рассказал о тактике ВСУ в боях за Северодонецк

Тактика украинских военных в боях за Северодонецк на данном этапе заключается в изматывании армии России, насколько это возможно. С максимальными потерями живой силы и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире радио BBC .

Он отметил, что за это время Украина надеется накопить достаточное количество оружия от западных партнеров, чтобы иметь возможность начать эффективное контрнаступление.

Подоляк рассказал, что Россия стремится вести войну так, чтобы сделать эвакуацию гражданского населения невозможной, разрушает тяжелой артиллерией городскую инфраструктуру.

По его словам, сейчас на востоке страны ведутся интенсивные бои, в результате которых Украина несет значительные человеческие потери. Сейчас они составляют от 100 до 200 человек в день.

"И причина этого в полной нехватке паритета по артиллерии. Российские войска бросили почти все неядерные вооружения на фронт", - сказал советник главы ОП.

Речь идет о вражеской тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня и авиации, что привело к росту потерь.

Поэтому, отметил он, Украина хочет добиться "определенного паритета" с российской армией в огневой мощи и постоянно ставит этот вопрос перед западными партнерами.

Напомним, министр обороны Украины сообщал, что ВСУ ежедневно теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными.

Добавим, что потери российской армии за сутки, 8 июня, составили около 200 военных убитыми. Также украинские бойцы уничтожили 9 бронемашин и 8 единиц артиллерии.

Кроме того, в результате полномасштабного вторжения России в Украине пострадал более 751 ребенок. Из них погибли 263 ребенка, а получили ранения 488.

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