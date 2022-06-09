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Уничтожено еще 200 оккупантов за сутки: названы новые потери армии РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 09:39
Уничтожено еще 200 оккупантов за сутки: названы новые потери армии РФ Фото: Россия за сутки потеряла в войне еще 200 военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Также украинские бойцы уничтожили 9 бронемашин и 8 единиц артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 31700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1398 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 3438 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 711 (+8) ед,
  • РСЗО - 213 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 562 (+3),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,
  • специальная техника - 53 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, как сообщили в утренней сводке Генштаба, личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов понес существенные потери - примерно 800 убиты и около 400 ранены.

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