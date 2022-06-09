Уничтожено еще 200 оккупантов за сутки: названы новые потери армии РФ
Фото: Россия за сутки потеряла в войне еще 200 военных (Getty Images)
Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Также украинские бойцы уничтожили 9 бронемашин и 8 единиц артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 31700 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1398 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 3438 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 711 (+8) ед,
- РСЗО - 213 (+0) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов - 212 (+0) ед,
- вертолетов - 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 562 (+3),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,
- специальная техника - 53 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, как сообщили в утренней сводке Генштаба, личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов понес существенные потери - примерно 800 убиты и около 400 ранены.
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