Війна на виснаження: Подоляк розповів про тактику ЗСУ в боях за Сєвєродонецьк

Тактика українських військових у боях за Сєвєродонецьк на даному етапі полягає у вимотуванні армії Росії, наскільки це можливо. З максимальними втратами живої сили і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі радіо BBC .

Він зазначив, що за цей час Україна сподівається накопичити достатню кількість зброї від західних партнерів, щоб мати можливість розпочати ефективний контрнаступ.

Подоляк розповів, що Росія прагне вести війну так, щоб зробити евакуацію цивільного населення неможливою, руйнує важкою артилерією міську інфраструктуру.

За його словами, зараз на сході країни ведуться інтенсивні бої, в результаті яких Україна несе значні людські втрати. Зараз вони становлять від 100 до 200 осіб на день.

"І причина цього в повній нестачі паритету з артилерії. Російські війська кинули майже все неядерні озброєння на фронт", - сказав радник глави ОП.

Йдеться про ворожу важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, що призвело до зростання втрат.

Тому, зазначив він, Україна хоче домогтися "певного паритету" з російською армією у вогневій потужності і постійно ставить це питання перед західними партнерами.

Нагадаємо, Міністр оборони України повідомляв, що ВСУ щодня втрачає до 100 бійців убитими і до 500 пораненими.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що щоденні бойові втрати на сході України складають близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 пораненими.

Додамо, що втрати російської армії за добу, 8 червня, склали близько 200 військових убитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин і 8 одиниць артилерії.

Крім того, в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждала понад 751 дитина. З них загинули 263 дитини, а отримали поранення 488.

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