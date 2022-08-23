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Война должна завершиться миром на основе целостности Украины, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Война России против Украины должна завершиться справедливым миром. Но при условии территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Крымской платформе.

"Уважаемые участники, мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия, чтобы создать дипломатический канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности, можно назвать встречу глав МИД в Анталье, переговоры в Стамбуле и запуск "зернового коридора", - отметил он.

Эрдоган также добавил, что Турция никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины, в том числе Крыма.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Турцию повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что к полномасштабному вторжению привела молчаливая реакция мира на оккупацию Крыма в 2014 году.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины