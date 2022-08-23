Многие умолчали о событиях в Крыму. Зеленский назвал причину войны в Украине

Многие страны промолчали, когда Россия вторглась в Крым, и это стало одной из ключевых причин полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Крымской платформы.

"Мы благодарны, что многие в мире не молчали обо всем этом (о событиях в Крыму и оккупацию полуострова, - ред.), многие противодействовали постоянно, помогали нам, боролись. Но, в то же время, многие промолчали и это правда, старались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по моему мнению, всего, что происходит сейчас в Украине и мире", - сказал он.

При этом президент отметил, что важно помнить о тех, кто сопротивляется и защищает свободу в Крыму по сей день.

"Их репрессируют. Но мы видим их, мы знаем о них, мы им благодарны", - подчеркнул глава государства.