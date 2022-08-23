ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Многие умолчали о событиях в Крыму. Зеленский назвал причину войны в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 15:07
Многие умолчали о событиях в Крыму. Зеленский назвал причину войны в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Многие страны промолчали, когда Россия вторглась в Крым, и это стало одной из ключевых причин полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Крымской платформы.

"Мы благодарны, что многие в мире не молчали обо всем этом (о событиях в Крыму и оккупацию полуострова, - ред.), многие противодействовали постоянно, помогали нам, боролись. Но, в то же время, многие промолчали и это правда, старались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по моему мнению, всего, что происходит сейчас в Украине и мире", - сказал он.

При этом президент отметил, что важно помнить о тех, кто сопротивляется и защищает свободу в Крыму по сей день.

"Их репрессируют. Но мы видим их, мы знаем о них, мы им благодарны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Киеве 23 августа стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Крым Крымская платформа
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании