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Війна має завершитися миром на основі цілісності України, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Війна Росії проти України повинна завершитися справедливим миром. Але за умови територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на Кримській платформі.

"Шановні учасники, ми вважаємо, що війна, яка триває з 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль, щоб створити дипломатичний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення в цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч голів МЗС в Антальї, переговори в Стамбулі та запуск "зернового коридору", - зазначив він.

Ердоган також додав, що Туреччина ніколи не визнає російську окупацію територій України, в тому числі Криму.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Туреччину вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що до повномасштабного вторгнення призвела мовчазна реакція світу на окупацію Криму в 2014 році.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України