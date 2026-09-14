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Воїни ЗСУ взяли в полон п'ятьох "м'ясних штурмовиків" з Колумбії (відео)

18:10 14.09.2026 Пн
2 хв
Найманцям обіцяли службу в тилу, але вони опинилися на передовій
aimg Марія Науменко
Воїни ЗСУ взяли в полон п'ятьох "м'ясних штурмовиків" з Колумбії (відео) Фото: іноземні найманці у складі армії РФ (x.com.425skala)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські військові в червні взяли в полон п'ятьох громадян Колумбії, які воювали на боці РФ. До російської армії їх завербували під виглядом служби в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook 33-ї окремої механізованої бригади.

У 33-й ОМБр наголосили, що Росія залучає до війни проти України громадян інших країн. Таким чином окупанти намагаються компенсувати значні втрати особового складу.

"У зв’язку із значними втратами, окупанти компенсують свої сили громадянами інших країн і обіцяють гори, які ті ніколи не побачать", - йдеться в повідомленні.

Полонені розповіли, що спочатку не усвідомлювали, у яку пастку потрапили.

Менш ніж за два місяці вони зрозуміли, що замість обіцяної тилової служби на них чекає участь у штурмах.

Чому найманці не могли відступити

За словами українських військових, просто відмовитися від бойових завдань колумбійці не могли. Позаду них залишалися російські військові, а спроба відступу могла обернутися в'язницею або навіть розстрілом.

У такій ситуації полон став для найманців фактично єдиним способом урятуватися від подальшої участі у боях.

Нагадуємо, у серпні 2026 року омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в українському полоні перебувають громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії.

Росія намагається компенсувати втрати на фронті, які вже набули рекордних масштабів. Станом на 9 вересня 2026 року загальні бойові втрати армії РФ перевищили 1,5 млн убитими та пораненими.

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