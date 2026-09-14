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Воины ВСУ взяли в плен пятерых "мясных штурмовиков" из Колумбии (видео)

18:10 14.09.2026 Пн
2 мин
Наемникам обещали службу в тылу, но они оказались на передовой
aimg Мария Науменко
Воины ВСУ взяли в плен пятерых "мясных штурмовиков" из Колумбии (видео)
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Украинские военные в июне взяли в плен пятерых граждан Колумбии, воевавших на стороне РФ. В русскую армию их завербовали под видом службы в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook 33-й отдельной механизированной бригады.

В 33-й ОМБр отметили, что Россия вовлекает в войну против Украины граждан других стран. Таким образом, оккупанты пытаются компенсировать значительные потери личного состава.

"В связи со значительными потерями, оккупанты компенсируют свои силы гражданами других стран и обещают горы, которые те никогда не увидят", - говорится в сообщении.

Пленные рассказали, что сначала не осознавали, в какую ловушку попали.

Менее чем через два месяца они поняли, что вместо обещанной тыловой службы их ждет участие в штурмах.

Почему наемники не могли отступить

По словам украинских военных, просто отказаться от боевых задач колумбийцы не могли. Позади них оставались русские военные, а попытка отступления могла обернуться тюрьмой или даже расстрелом.

В такой ситуации плен стал для наемников фактически единственным способом спастись от дальнейшего участия в боях.

Напомним, в августе 2026 года омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в украинском плену находятся граждане 51 страны, которые воевали на стороне России.

Россия пытается компенсировать потери на фронте, которые уже приобрели рекордные масштабы. По состоянию на 9 сентября 2026 года общие боевые потери армии РФ превысили 1,5 млн. убитыми и ранеными.

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