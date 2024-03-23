Воїни ЗСУ на півдні за добу знищили багато техніки, човен і понад 150 окупантів

Зазначається, що на вказаних напрямках бійці ЗСУ надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Згідно з підтвердженими даними, втрати росармії на Оріхівському та Херсонському напрямках склали:

152 окупанти;

73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

5 танків;

13 гармат;

8 мінометів;

37 одиниць авто-бронетехніки;

2 станції радіолокаційної боротьби;

2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

2 камери відеоспостереження;

1 комплект антенних систем управління БпЛА;

1 одиниця військової інженерної техніки;

1 аерофотостанція;

1 човен.

Крім того, додали в Силах оборони півдня, були знищені також ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.

Втрати росармії в Україні

Нагадаємо, як сьогодні вранці, 23 березня, поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, за минулу добу втрати війск РФ в Україні склали 1050 окупантів, таким чином загальна кількість втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення становить вже близько 435 760 солдатів.

Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 19 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем.