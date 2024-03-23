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Воины ВСУ на юге за сутки уничтожили много техники, лодку и более 150 оккупантов

Фото: в Силах обороны юга Украины обновили потери росармии (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники в течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях нанесли российским захватчикам существенные потери в личном составе и технике. В частности, были ликвидированы более 150 интервентов, 5 танков, лодка, несколько станций РЭС и комплексов видеонаблюдения "Муром-М";

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что на указанных направлениях бойцы ВСУ в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.

Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:

  • 152 оккупанта;
  • 73 единицы вооружения и военной техники, из них:
  • 5 танков;
  • 13 орудий;
  • 8 минометов;
  • 37 единиц автобронетехники;
  • 2 радиолокационной станции борьбы;
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • 2 камеры видеонаблюдения;
  • 1 комплект антенных систем управления БпЛА;
  • 1 единица военной инженерной техники;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.

Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.

Потери росармии в Украине

Напомним, как сегодня утром, 23 марта, проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, за минувшие сутки потери войск РФ в Украине составили 1050 оккупантов, таким образом общее количество потерь противника с начала широкомасштабного вторжения составляет уже около 435 760 солдат.

Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 19 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем.

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