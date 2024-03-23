Воины ВСУ на юге за сутки уничтожили много техники, лодку и более 150 оккупантов

Украинские защитники в течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях нанесли российским захватчикам существенные потери в личном составе и технике. В частности, были ликвидированы более 150 интервентов, 5 танков, лодка, несколько станций РЭС и комплексов видеонаблюдения "Муром-М";
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
Отмечается, что на указанных направлениях бойцы ВСУ в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.
Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:
Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.
Напомним, как сегодня утром, 23 марта, проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, за минувшие сутки потери войск РФ в Украине составили 1050 оккупантов, таким образом общее количество потерь противника с начала широкомасштабного вторжения составляет уже около 435 760 солдат.
Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 19 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем.
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