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Воїни ССО ударом по командному пункту знищили групу росіян і боєкомплект (відео)

Архівне фото: Воїни ССО ударом по командному пункту знищили групу росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни за допомогою дронів вдарили по командному пункту окупантів на Херсонському напрямку. У результаті цього близько десяти росіян було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж безпілотного авіаційного комплексу виявив ворожий командно-спостережний пост і склад із боєкомплектом.

Втрати противника

По цілях було завдано вогневого ураження FPV-дронами. Втрати противника склали:

  • близько 10 військовослужбовців убитими;
  • двоє військовослужбовців пораненими;
  • повністю знищено склад із боєкомплектом.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.

Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.

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