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Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)

Фото: ССО показали, як виконують бойове завдання у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують стоять на обороні Бахмута. Захисники показали, як виконують одне з бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Воїни показали вуличні бої в місті-фортеці. Відео зняте операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, командувач Східного угруповування військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмута.

За його словами, українські війська у Бахмуті не лише обороняються, але й атакують.

При цьому речник Східного угруповування військ Сергій Череватий зазначає, що Бахмут майже не придатний для життя, а цивільних важко вивезти з міста.

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