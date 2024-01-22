Воїни ССО допомогли знищити російський "Град" та іншу техніку за допомогою HIMARS (відео)

Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку.

Йдеться про реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і Д-20.

Знищення техніки

По БМ-21 "Град" воїни ССО навели вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті удару реактивну систему знищено.

По "Гіацинт-Б" і Д-20 оператори завдали вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати пошкоджено та виведено з ладу.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему.

Також минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.