Воїни ССО допомогли знищити російський "Град" та іншу техніку за допомогою HIMARS (відео)

Українські воїни на Південному напрямку виявили кілька одиниць російської техніки та навели на неї HIMARS. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку.
Йдеться про реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і Д-20.
По БМ-21 "Град" воїни ССО навели вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті удару реактивну систему знищено.
По "Гіацинт-Б" і Д-20 оператори завдали вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати пошкоджено та виведено з ладу.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему.
Також минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.
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