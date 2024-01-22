Понад 800 окупантів, десятки танків, ББМ та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 січня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 376860 (+830) осіб ліквідовано;
- танків - 6192 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 11489 (+23) од.;
- артилерійських систем - 8896 (+21) од.;
- РСЗВ - 968 од.;
- засоби ППО - 657 (+2) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+25) од.;
- крилаті ракети - 1819 (+1) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11891 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1397 (+5) од.
Ситуація на фронті
Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.
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