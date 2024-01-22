Понад 800 окупантів, десятки танків, ББМ та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 січня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 376860 (+830) осіб ліквідовано;

танків - 6192 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 11489 (+23) од.;

артилерійських систем - 8896 (+21) од.;

РСЗВ - 968 од.;

засоби ППО - 657 (+2) од.;

літаків – 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+25) од.;

крилаті ракети - 1819 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11891 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1397 (+5) од. Ситуація на фронті Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.