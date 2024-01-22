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Воины ССО помогли уничтожить российский "Град" и другую технику с помощью HIMARS (видео)

Архивное фото: Воины ССО помогли уничтожить российский "Град" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Южном направлении обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Во время ведения разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую тяжелую технику.

Речь идет о реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм пушке "Гиацинт-Б" и Д-20.

Уничтожение техники

По БМ-21 "Град" воины ССО навели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара реактивная система уничтожена.

По "Гиацинт-Б" и Д-20 операторы нанесли огневое поражение ударными дронами, в результате чего пушки повреждены и выведены из строя.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 97 единиц военной техники врага.

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