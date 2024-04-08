Воїни ССО у Донецькій області знищили групу окупантів і дві БМП (відео)

Українські воїни у Донецькій області виявили позиції групи окупантів разом із важкою технікою. За допомогою дронів частину загарбників вдалося знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.
Бійці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку противника, а саме БМП, БТР з особовим складом ворога.
За допомогою FPV-дронів техніка одразу була виведена з ладу. Після цього воїни ССО приступили до знищення російських військовослужбовців. У результаті знищено:
Ще чотирьох росіян вдалося поранити.
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.
Також за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і, таким чином, загальні втрати ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів.
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