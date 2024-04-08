UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Воїни ССО у Донецькій області знищили групу окупантів і дві БМП (відео)

Архівне фото: воїни ССО у Донецькій області знищили групу окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни у Донецькій області виявили позиції групи окупантів разом із важкою технікою. За допомогою дронів частину загарбників вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Бійці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку противника, а саме БМП, БТР з особовим складом ворога.

За допомогою FPV-дронів техніка одразу була виведена з ладу. Після цього воїни ССО приступили до знищення російських військовослужбовців. У результаті знищено:

  • 2 БМП
  • БТР
  • 9 бійців противника

Ще чотирьох росіян вдалося поранити.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Також за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і, таким чином, загальні втрати ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні