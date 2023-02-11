Воїни-ремонтники ЗСУ навчаються обслуговувати танки Challenger 2 у Британії

Воїни-ремонтники Збройних сил України спільно з українськими екіпажами танків посилено проходять навчання у Британії щодо опанування, обслуговування та ремонту танків Challenger 2.

Про це заявив командувач Сил логістики ЗСУ генерал-майор Олег Гуляк, повідомляє РБК -Україна з посиланням на Міністерство оборони України

Гуляк також наголосив, що українські військові опановують роботу із зброєю держав-партнерів, щоб ефективніше знищувати російських загарбників та скоріше наблизити перемогу й мир в країні.

"Здобуття цих знань і навичок військовослужбовцями ремонтних підрозділів забезпечить ефективне використання нового озброєння при виконанні бойових завдань", - пояснив генерал-майор.

Нагадаємо, військовослужбовці-інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з новобранцями Збройних сил України. Вони навчають українських воїнів тактиці вибору та правильному заняттю вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості.

Також українські військові опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах на навчаннях у Британії