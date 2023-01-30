Маскування та заняття вогневої позиції. В ЗСУ показали нові фото з навчань в Британії
Військовослужбовці-інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з новобранцями Збройних сил України, які проходять базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Британії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Військовослужбовці ЗСУ навчаються тактиці вибору та правильному заняттю вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості
До того ж під час навчань українські військові вивчають ще й техніки маскування, зокрема:
- методи індивідуального маскування військовослужбовця та прихованої діяльності;
- маскування на місцевості;
- порядок використання штатних та підручних засобів маскування.
Нагадаємо, вчора Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії. В рамках міжнародної навчальної операції українські військові тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень.
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