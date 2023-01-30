Маскування та заняття вогневої позиції. В ЗСУ показали нові фото з навчань в Британії

Фото: в ЗСУ показали нові фото з навчань в Британії (t.me Pavliuk KSV)

Військовослужбовці-інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з новобранцями Збройних сил України, які проходять базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Військовослужбовці ЗСУ навчаються тактиці вибору та правильному заняттю вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості До того ж під час навчань українські військові вивчають ще й техніки маскування, зокрема: методи індивідуального маскування військовослужбовця та прихованої діяльності;

маскування на місцевості;

порядок використання штатних та підручних засобів маскування.