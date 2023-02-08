Військові ЗСУ у Британії опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах (фото)
Українські військові опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах на навчаннях у Британії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
"Українські новобранці в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії опановують загальні принципи домедичної допомоги в бойових умовах. Заняття проводяться інструкторами Корпусу морської піхоти Королівських Військово-морських сил Збройних сил Нідерландів", - йдеться у повідомленні.
Павлюк зазначає, що під час занять відпрацьовано критично важливі для життя кожного воїна вміння на полі бою:
- надання допомоги постраждалому без свідомості;
- допомога при ускладненому диханні;
- зупинка загрозливих для життя кровотеч;
- допомога при переломах та вивихах, обмороженні та тепловому ударі;
- способи евакуації та переміщення постраждалого.
"Правильні вміння, доведені до автоматизму, можуть врятувати власне життя, або життя побратимів чи посестер. Нідерланди продовжують підтримувати народ України та надають постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права", - додав Павлюк.
Нагадаємо, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.
Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.
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