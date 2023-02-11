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Воїни-ремонтники ЗСУ навчаються обслуговувати танки Challenger 2 у Британії

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Україна , Субота 11 лютого 2023 17:19
Воїни-ремонтники ЗСУ навчаються обслуговувати танки Challenger 2 у Британії Фото: основний бойовий танк Challenger 2 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Воїни-ремонтники Збройних сил України спільно з українськими екіпажами танків посилено проходять навчання у Британії щодо опанування, обслуговування та ремонту танків Challenger 2.

Про це заявив командувач Сил логістики ЗСУ генерал-майор Олег Гуляк, повідомляє РБК -Україна з посиланням на Міністерство оборони України

"Здобуття цих знань і навичок військовослужбовцями ремонтних підрозділів забезпечить ефективне використання нового озброєння при виконанні бойових завдань", - пояснив генерал-майор.

Гуляк також наголосив, що українські військові опановують роботу із зброєю держав-партнерів, щоб ефективніше знищувати російських загарбників та скоріше наблизити перемогу й мир в країні.

Нагадаємо, військовослужбовці-інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з новобранцями Збройних сил України. Вони навчають українських воїнів тактиці вибору та правильному заняттю вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості.

Також українські військові опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах на навчаннях у Британії

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Збройні сили України
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