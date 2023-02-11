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Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Британии

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 17:19
Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Британии Фото: основной боевой танк Challenger 2 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Воины-ремонтники Вооруженных сил Украины совместно с украинскими экипажами танков усиленно проходят обучение в Британии по освоению, обслуживанию и ремонту танков Challenger 2.

Об этом заявил командующий Сил логистики ВСУ генерал-майор Олег Гуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Обретение этих знаний и навыков военнослужащими ремонтных подразделений обеспечит эффективное использование нового вооружения при выполнении боевых задач", - пояснил генерал-майор.

Гуляк также подчеркнул, что украинские военные овладевают работой оружия государств-партнеров, чтобы эффективнее уничтожать российских захватчиков и скорее приблизить победу и мир в стране.

Напомним, военнослужащие-инструкторы Вооруженных сил Британии провели теоретические и практические занятия с новобранцами Вооруженных сил Украины. Они обучают украинских воинов тактике выбора и правильному занятию огневой позиции с использованием для стрельбы ям, холмов, деревьев и других особенностей местности.

Также украинские военные овладевают навыками медицинской помощи в боевых условиях на учениях в Британии.

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Вооруженные силы Украины
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