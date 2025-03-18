Воїни ГУР знищили російський "Град" і "Стрєлу" у Запорізькій області

Українські розвідники знищили ворожі системи "Град" та "Стрєла" на Запорізькому фронті. Успішні удари також завдано по ремонтній базі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.

На Запорізькому фронті розвідники спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" активно знищують техніку та ускладнюють логістику противника. Використовуючи FPV-дрони, українські бійці знищили російські системи залпового вогню БМ-21 "Град" та зенітно-ракетний комплекс "Стрєла-10". На відео, яке було опубліковано, видно, як дрони завдають точних ударів по ворожих цілях, зокрема техніці та транспорту російських окупантів. Одним з моментів стало успішне вогневе ураження ремонтної бази, де знаходилося десятки одиниць ворожої техніки. Українські розвідники продовжують активно працювати, посилюючи тиск на противника на лінії фронту.