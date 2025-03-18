Воїни ГУР знищили російський "Град" і "Стрєлу" у Запорізькій області
Українські розвідники знищили ворожі системи "Град" та "Стрєла" на Запорізькому фронті. Успішні удари також завдано по ремонтній базі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.
На Запорізькому фронті розвідники спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" активно знищують техніку та ускладнюють логістику противника.
Використовуючи FPV-дрони, українські бійці знищили російські системи залпового вогню БМ-21 "Град" та зенітно-ракетний комплекс "Стрєла-10".
На відео, яке було опубліковано, видно, як дрони завдають точних ударів по ворожих цілях, зокрема техніці та транспорту російських окупантів.
Одним з моментів стало успішне вогневе ураження ремонтної бази, де знаходилося десятки одиниць ворожої техніки. Українські розвідники продовжують активно працювати, посилюючи тиск на противника на лінії фронту.
Нагадаємо, що українські розвідники виявили та знищили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".
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