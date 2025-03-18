Воины ГУР уничтожили российский "Град" и "Стрелу" в Запорожской области

Украинские разведчики уничтожили вражеские системы "Град" и "Стрела" на Запорожском фронте. Успешные удары также нанесены по ремонтной базе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

На Запорожском фронте разведчики спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" активно уничтожают технику и усложняют логистику противника.

Используя FPV-дроны, украинские бойцы уничтожили российские системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

На видео, которое было опубликовано, видно, как дроны наносят точные удары по вражеским целям, в частности технике и транспорту российских оккупантов.

Одним из моментов стало успешное огневое поражение ремонтной базы, где находилось десятки единиц вражеской техники. Украинские разведчики продолжают активно работать, усиливая давление на противника на линии фронта.