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Воины ГУР уничтожили российский "Град" и "Стрелу" в Запорожской области

Вторник 18 марта 2025 12:08
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Воины ГУР уничтожили российский "Град" и "Стрелу" в Запорожской области Фото: ГУР уничтожили Град и Стрелу РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские разведчики уничтожили вражеские системы "Град" и "Стрела" на Запорожском фронте. Успешные удары также нанесены по ремонтной базе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

На Запорожском фронте разведчики спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" активно уничтожают технику и усложняют логистику противника.

Используя FPV-дроны, украинские бойцы уничтожили российские системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

На видео, которое было опубликовано, видно, как дроны наносят точные удары по вражеским целям, в частности технике и транспорту российских оккупантов.

Одним из моментов стало успешное огневое поражение ремонтной базы, где находилось десятки единиц вражеской техники. Украинские разведчики продолжают активно работать, усиливая давление на противника на линии фронта.

Напомним, что украинские разведчики обнаружили и уничтожили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь".

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