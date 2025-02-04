Воїни ГУР та СБС знищили російську гаубицю на Покровському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 843 тисячі одиниць особового складу.

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів. Також було знищено 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем й іншу техніку ворога.

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