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Воины ГУР и СБС уничтожили российскую гаубицу на Покровском направлении (видео)

Фото: воины ГУР и СБС уничтожили российскую гаубицу на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Главного управления разведки (ГУР) и Сил беспилотных систем (СБС) уничтожили российскую гаубицу на Покровском направлении. Результат огневой работы зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Воины ГУР МО Украины и подразделения "Nemesis" Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российскую гаубицу на Покровском направлении", - говорится в сообщении под видео.

В ГУР показали результат эффективной и эстетической огневой работы украинских бойцов.

 

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 843 тысячи единиц личного состава.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1270 оккупантов. Также было уничтожено 18 танков, 24 боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем и другую технику врага.

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