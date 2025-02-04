Воины ГУР и СБС уничтожили российскую гаубицу на Покровском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 843 тысячи единиц личного состава.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1270 оккупантов. Также было уничтожено 18 танков, 24 боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.