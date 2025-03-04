UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Воїни 44-ї бригади знищили ворожу гаубицю "Мста-Б" на Запорізькому напрямку (відео)

Ілюстративне фото: російська гаубиця "Мста-Б" (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили російську гаубицю "Мста-Б". Ліквідація ворожої техніки відбулася на Запорізькому напрямку.

"Ще мінус одна ворожа гармата, яка більше ніколи не стрілятиме. Дякуємо нашим воїнам за майстерну роботу", - йдеться у повідомленні. 

Втрати противника

За минулу добу російська армія втратила 1340 військових, 45 артилерійських систем, 86 безпілотників і 101 одиницю авто техніки. З початку вторгнення втрати ворога склали близько 879 410 військових, 10 255 танків, 24 064 артсистеми, та 27 741 безпілотник. 

Крім того, на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку. Росія завдала 56 авіаударів, скинувши 104 керовані бомби, застосувала 2638 дронів-камікадзе та здійснила понад 5100 артобстрілів, зокрема 186 із РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська Федерація