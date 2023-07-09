"Вовки Да Вінчі" показали роботу трофейного ТОС "Сонцепек"

Варто відзначити, що наші воїни здобули систему залпового вогню в якості трофея ще в березні 2022 року в Київській області.

Як працює "Сонцепек"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили ворога на відкритій місцевості. Також її використовують для руйнування, наприклад, фортифікаційних будівель завдяки потужному об'ємному вибуху.

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.