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"Вовки Да Вінчі" показали роботу трофейного ТОС "Сонцепек"

Фото: ТОС "Сонцепек" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продемонстрували роботу важкої вогнеметної системи "Сонцепек", яку здобули в якості трофея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окремого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Варто відзначити, що наші воїни здобули систему залпового вогню в якості трофея ще в березні 2022 року в Київській області.

Як працює "Сонцепек"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили ворога на відкритій місцевості. Також її використовують для руйнування, наприклад, фортифікаційних будівель завдяки потужному об'ємному вибуху.

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.

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