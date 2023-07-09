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"Волки Да Винчи" показали работу трофейного ТОС "Солнцепек"

Фото: ТОС "Солнцепек" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продемонстрировали работу тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую получили в качестве трофея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Стоит отметить, что наши воины добыли систему залпового огня в качестве трофея еще в марте 2022 года в Киевской области.

Как работает "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы на открытой местности. Также ее используют для разрушения, например, фортификационных зданий благодаря мощному объемному взрыву.

Термобарический боеприпас системы формирует взрывную смесь после чего взрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и так же стремительно падает. Даже если уцелеть после самого взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

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