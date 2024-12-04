Вовки в Європі більше не будуть "суворо охоронятися": що це означає

З 7 березня 2025 року вовки втратять статус "суворо охороняється". Зміни набудуть чинності, якщо принаймні третина з 46 держав-членів Ради Європи не виступить проти.

Досі вовки були захищені від навмисного полювання чи вилову, якщо вони не становили серйозної загрози для худоби чи безпеки людей.

Відповідно до Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування, статус вовків буде знижено до "захищених". Зокрема, через їх зростаючу чисельність і вплив на сільське господарство та тваринництво.

Європейська комісія запропонувала цю зміну ще минулого року, але групи захисників навколишнього середовища її засудили. Однак 3 грудня 2024 року більшість європейських країн таки прийняли цю пропозицію. Оскільки зростання чисельності вовків призвело до конфліктів із місцевими фермерськими та мисливськими спільнотами.

"Важлива новина для наших сільських громад і фермерів. Нам потрібен збалансований підхід між збереженням дикої природи та захистом наших засобів до існування", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після голосування.

Водночас Міжнародний фонд захисту тварин та інші групи знову засудили це рішення.

"Сьогоднішнє рішення є небезпечним кроком назад для біорізноманіття та створює тривожний прецедент для збереження дикої природи в Європі", - заявила група захисту тварин.