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Вовка могут отстранить от должности главы ОАСК

Киев, Понедельник 17 августа 2020 13:52
Вовка могут отстранить от должности главы ОАСК
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством ОАСК

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку уже объявили подозрение. Теперь его могут еще и отстранить от должности.

Об этом заявил на брифинге глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

"Есть подозрение, вручено согласно закону, сейчас принимается решение относительно отстранения от должности", - Холодницкий.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей, которые в своем материале проанализировало РБК-Украина.

Также сообщалось, что в начале августа Печерский районный суд Киева обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у НАБУ.

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