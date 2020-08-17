ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вовка можуть відсторонити від посади голови ОАСК

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:52
Вовка можуть відсторонити від посади голови ОАСК
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Вовк є підозрюваним по справі про можливе захоплення влади керівництвом ОАСК

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вже оголосили підозру. Тепер його можуть ще й відсторонити від посади.

Про це заявив на брифінгу голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Вовк є підозрюваним по справі про можливе захоплення влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва.

"Є підозра, вручена відповідно до закону, зараз приймається рішення щодо відсторонення від посади", - Холодницький.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зеновій Холоднюк.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які в своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.

Також повідомлялося, що на початку серпня Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у НАБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся