Вовка можуть відсторонити від посади голови ОАСК

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Вовк є підозрюваним по справі про можливе захоплення влади керівництвом ОАСК

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вже оголосили підозру. Тепер його можуть ще й відсторонити від посади.

Про це заявив на брифінгу голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Вовк є підозрюваним по справі про можливе захоплення влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва.

"Є підозра, вручена відповідно до закону, зараз приймається рішення щодо відсторонення від посади", - Холодницький.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зеновій Холоднюк.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які в своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.

Також повідомлялося, що на початку серпня Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у НАБУ.