Вовк снова не явился на суд. Производство остановили на время розыска

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сегодня опять не явился на судебное заседания в Высшем антикоррупционном суде. Поэтому следственный судья ВАКС решил остановить производство до розыска Вовка.

Вместе с тем ВАКС отклонил в заявлении стороны защиты об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока досудебного расследования в деле Вовка.

В начале февраля ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание по избранию меры пресечения по делу о подготовке к захвату государственной власти. Однако с того времени Вовк так и не явился в суд.