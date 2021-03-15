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Вовк снова не явился на суд. Производство остановили на время розыска

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сегодня опять не явился на судебное заседания в Высшем антикоррупционном суде. Поэтому следственный судья ВАКС решил остановить производство до розыска Вовка.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Вместе с тем ВАКС отклонил в заявлении стороны защиты об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока досудебного расследования в деле Вовка.

В начале февраля ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание по избранию меры пресечения по делу о подготовке к захвату государственной власти. Однако с того времени Вовк так и не явился в суд.

Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Вовку еще летом прошлого года. Вместе с ним подозрение получили его заместитель, пять судей ОАСК и руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

Повестку о вызове в суд Вовку вручили 24 декабря. Однако глава ОАСК отказывался идти на судебное заседание, поэтому прокуратура попросила суд о принудительном приводе.

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Новости Украины Вовкантикоррупционный суд
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