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Вовк знову не з'явився на суд. Провадження зупинили на час розшуку

Автор: Дмитро Левицький

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк сьогодні знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді. Тому слідчий суддя ВАКС вирішив зупинити провадження до розшуку Вовка.

Про це повідомила прес-служба ВАКС.

Разом з тим ВАКС відхилив у заяві сторони захисту про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Вовка.

На початку лютого ВАКС дозволив примусовий привід Вовка на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу у справ про підготовку до захоплення державної влади. Однак з того часу Вовк так і не з'явився на суд.

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру очільнику ОАСК Вовку ще влітку минулого року. Разом з ним підозру отримали його заступник, п'ять суддів ОАСК та керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

Повістку про виклик до суду Вовку вручили 24 грудня. Однак глава ОАСК відмовлявся йти на судове засідання, тому прокуратура попросила суд про примусовий привід.

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Новини України Вовкантікоррупційний суд
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