Вовк: европейцы полностью поддержали наш механизм внедрения RAB-тарифов

Экс-глава НКРЭКУ отметил, что Украина выбрала абсолютно правильный механизм по внедрению стимулирующего тарифообразования

Украина выбрала абсолютно правильный механизм по внедрению стимулирующего тарифообразования в электроэнергетике. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, европейские эксперты отмечают, что электрические сети в Украине длительное время страдают от плохого технического обслуживания из-за недофинансирования, что приводит к сокращению срока использования и уменьшения их стоимости. Ввиду существенного износа дистрибьюторских сетей, важно сфокусироваться на их надежности.

"Проанализированная методика стимулирующего тарифообразования определяет четкий подход к расчетам и руководящие принципы, соответствующие общемировым регуляторным практикам", - отмечается в отчете.

В Энергосообществе подчеркивают, что переход на стимулирующее тарифообразование отразится на стоимости электроэнергии, однако тарифы для бытовых и небытовых потребителей останутся самыми низкими в Европе. Тариф будет по-прежнему ниже, чем в любом государстве-члене ЕС.

"Первый отчет секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) был посвящен организации работы регулятора. В нем подчеркивалось, что работа регулятора является прозрачной, и все, что касается закона о Нацкомиссии, внедряется. Присутствующая в СМИ критика является нормальной и допустимой, такая критика имеет место в любом обществе, которое проходит процесс трансформации энергетической сферы", - комментирует экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк изданию "Левый берег".

По его словам, второй тематический отчет, дал профессиональную оценку действий НКРЭКУ по внедрению RAB-тарифов.

"Секретариат однозначно поддержал Нацкомиссию касательно внедрения стимулирующего тарифообразования. В отчете отмечается, что курс, выбранный комиссией, абсолютно верный. Подходы, избранные комиссией, соответствуют не только европейским, но и лучшим общемировым практикам. Мне также приятно отметить, что секретариат выразил готовность поддерживать комиссию во внедрении стимулирующего тарифообразования. Было много споров по поводу ставок – какими они должны быть? Должны ли они быть разными для новых и старых активов? В отчете нет комментариев по этому поводу. Поэтому я считаю, что секретариат полностью поддержал комиссию, поскольку в Европе применяются единые ставки для любых активов", - говорит Дмитрий Вовк.

Экс-глава НКРЭКУ уверен, что введение стимулирующего тарифообразования позволит запустить процес восстановления электросетей.

"Секретариат подчеркивает, что износ электросетей в Украине очень значительный. Пора задуматься над их восстановлением. Стимулирующее тарифообразование – инструмент, позволяющий запустить восстановления сетей с минимальной нагрузкой на потребителя и максимально жесткими обязательствами для компаний. Кроме того, RAB-тариф очень важен для успешной приватизации, о которой много говорят, но которая не произойдет, пока инвесторы не будут полностью уверены в механизме возврата своих инвестиций", - считает Дмитрий Вовк.

Он также отмечает, что выводы секретариата Энергосообщества поставят точку в сцекуляциях на тему стоимости электроэнергии в Украине.

"В отчете особо подчеркивается, что тарифы на электроэнергию в Украине значительно ниже, чем в любой европейской стране. На мой взгляд, этот вывод секретариата должен поставить точку в спекуляциях некоторых "экспертов", пытающихся навязать обществу мнение, якобы кто-то в Украине переплачивает за электроэнергию", - резюмировал Вовк.

Напомним, в июле 2017 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг обратилась в Европейское энергетическое сообщество с предложением провести независимый аудит деятельности комиссии. В своем отчете секретариат ЕЭС также выразил озабоченность возможным вмешательством политиков и правоохранителей в деятельность НКРЭКУ.