Вовк: європейці повністю підтримали наш механізм впровадження RAB-тарифів

Екс-глава НКРЕКП зазначив, що Україна вибрала абсолютно правильний механізм щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення

Україна вибрала абсолютно правильний механізм щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення в електроенергетиці. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, європейські експерти відзначають, що електричні мережі в Україні тривалий час страждають від поганого технічного обслуговування через недофінансування, що призводить до скорочення терміну використання та зменшення їх вартості. Через істотний знос дистриб'юторських мереж, важливо сфокусуватися на їх надійності.

"Проаналізована методика стимулюючого тарифоутворення визначає чіткий підхід до розрахунків і керівні принципи, що відповідають загальносвітовим регуляторним практикам", - наголошується в звіті.

В Енергоспівтоваристві підкреслюють, що перехід на стимулююче тарифоутворення відіб'ється на вартості електроенергії, однак тарифи для побутових та непобутових споживачів залишаться найнижчими в Європі. Тариф буде як і раніше нижчий, ніж у будь-якій державі-члені ЄС.

"Перший звіт секретаріату Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) був присвячений організації роботи регулятора. У ньому підкреслювалося, що робота регулятора є прозорою, і все, що стосується закону про Нацкомісії, що впроваджується. Присутня в ЗМІ критика є нормальною і прийнятною, така критика має місце в будь-якому суспільстві, яке проходить процес трансформації енергетичної сфери", - коментує екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк виданню "Лівий берег".

За його словами, другий тематичний звіт, дав фахову оцінку дій НКРЕКП по впровадженню RAB-тарифів.

"Секретаріат однозначно підтримав Нацкомісію щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення. У звіті наголошується, що курс, обраний комісією, абсолютно вірний. Підходи, обрані комісією, відповідають не тільки європейським, але і кращим світовим практикам. Мені також приємно відзначити, що секретаріат висловив готовність підтримувати комісію впровадження стимулюючого тарифоутворення. Було багато суперечок з приводу ставок – якими вони повинні бути? Вони повинні бути різними для нових і старих активів? У звіті немає коментарів з цього приводу. Тому я вважаю, що секретаріат повністю підтримав комісію, оскільки в Європі застосовуються єдині ставки для будь-яких активів", - говорить Дмитро Вовк.

Екс-глава НКРЕКП впевнений, що запровадження стимулюючого тарифоутворення дозволить запустити процес відновлення електромереж.

"Секретаріат наголошує, що зношеність електромереж в Україні дуже значна. Пора задуматися над їх відновленням. Стимулююче тарифоутворення – інструмент, що дозволяє запустити відновлення мереж з мінімальним навантаженням на споживача та максимально жорсткими зобов'язаннями для компаній. Крім того, RAB-тариф дуже важливий для успішної приватизації, про яку багато говорять, але яка не станеться, поки інвестори не будуть повністю впевнені в механізмі повернення своїх інвестицій", - вважає Дмитро Вовк.

Він також зазначає, що висновки секретаріату Енергоспівтовариства поставлять крапку в сцекуляциях на тему вартості електроенергії в Україні.

"У звіті особливо підкреслюється, що тарифи на електроенергію в Україні значно нижча, ніж у будь-якій європейській країні. На мій погляд, цей висновок секретаріату повинен поставити крапку в спекуляціях деяких "експертів", які намагаються нав'язати суспільству думку, нібито хтось в Україні переплачує за електроенергію", - резюмував Вовк.

Нагадаємо, в липні 2017 року Національна комісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг звернулася в Європейське енергетичне співтовариство з пропозицією провести незалежний аудит діяльності комісії. У своєму звіті секретаріат ЄЕС також висловив стурбованість можливим втручанням політиків і правоохоронців у діяльність НКРЕКП.