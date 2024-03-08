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У Вовчанську рятувальники потрапили під ворожу атаку (відео)

Фото: росіяни атакували рятувальників у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники потрапили під ворожу атаку у Вовчанську Харківської області. Підрозділ пожежників атакував російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що рятувальники поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. У той момент російські окупанти скинули боєприпас із повітря на спецавтомобіль ДСНС.

У ДСНС повідомили, що особовий склад не постраждав. У результаті удару з безпілотника пошкоджена пожежна автоцистерна.

 

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Так, 6 березня окупанти вдарили дронами по селу Мартове Чугуївського району. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею.

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