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"Прильоти" у Сумах, Харківській області і не тільки: що відомо про нічну атаку

Суми, Середа 06 березня 2024 08:54
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"Прильоти" у Сумах, Харківській області і не тільки: що відомо про нічну атаку Фото: окупанти в ніч на 6 березня атакували Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 6 березня атакували Україну. "Прильоти" зафіксовані у Сумах, Харківській, Дніпропетровській областях.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися джерела: Telegram-канали Сумської ОВА, Київської ОВА, Одеської ОВА, Харківської обласної прокуратури, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, Повітряних сил ЗСУ, місцеві Telegram-канали.

Чим атакували окупанти

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 42 "Шахеди" з чотирьох напрямків: Чауда і Балаклава - Крим, а також Курська область та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Крім того, росіяни випустили п'ять зенітних ракет С-300 з окупованої території Донецької області.

Сили протиповітряної оборони збили 38 дронів-камікадзе. ППО працювала у восьми областях України.

Суми

Місто Суми атакували ворожі безпілотники. Як повідомила місцева влада, було зафіксовано три "прильоти" в різних частинах міста.

Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі, але їх кількість не уточнюється.

Харківська область

Окупанти вдарили дронами по селу Мартове Чугуївського району. Голова Харківської ОВА зазначив, що ворог намагався вдарити сімома дронами, частину збили.

В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею. На щастя, ніхто не постраждав.

t.me/prokuratura_kharkiv

Одеса

В Одесі ще з вечора 5 березня пролунали вибухи. Ймовірно, у регіоні працювала ППО. Поки наслідки атаки невідомі.

Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що на тлі атаки частина Одеси залишилася без світла. Зокрема, були проблеми з електроенергією у мікрорайоні Молдаванка.

Київська та Хмельницька області

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку вказаних областей. У Київській області лунали вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

У Хмельницькій області також лунали вибухи. За попередніми даними, це також була робота протиповітряної оборони.

Дніпропетровська область

Росіяни з вечора тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Спочатку загарбники вдарили дронами-камікадзе по Нікополю, а також обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії. Внаслідок атаки була пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.

Близько опівночі захисники збили над Дніпропетровським районом безпілотник.

Черкаська область

Як повідомляє ОВА, вночі над Звенигородським районом "Шахед". Руйнувань та постраждалих немає.

Донецька область

Російська армія випустила по Покровську чотири ракети С-300. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, три приватні будинки і три адмінбудівлі.

Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення.

&quot;Прильоти&quot; у Сумах, Харківській області і не тільки: що відомо про нічну атаку

t.me/VadimFilashkin_donoda

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