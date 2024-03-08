В Волчанске спасатели попали во вражескую атаку (видео)

Отмечается, что спасатели возвращались из ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом. В тот момент российские оккупанты сбросили боеприпас с воздуха на спецавтомобиль ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что личный состав не пострадал. В результате удара с беспилотника повреждена пожарная автоцистерна.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация на этом направлении сложная.

Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.