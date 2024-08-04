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У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"

Фото: РФ у Вовчанську використовує найманців із Єгипту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

Так, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу -  відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - йдеться у повідомленні.

Глибоке

У районі Глибокого росіяни переміщують та роззосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позицій Сил оборони. 

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Ситуація в районі Вовчанська

Російські війська розпочали нове вступ у Харківській області з 10 травня. Окупанти атакують у районі Вовчанська, села Липці та Глибокого.

Буквально 3 серпня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по росіянах поблизу Сотницького Козачка. У свою чергу РФ прагне розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.

Додамо, що за 3 серпня на Харківському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Втрати РФ на цій ділянці фронту склали 99 військових та 38 одиниць озброєння та техніки.

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