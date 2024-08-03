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РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Харків, Субота 03 серпня 2024 12:30
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РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську, - ОТУ "Харків" Фото: РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ вдарили по росіянах поблизу Сотницького Козачка. Своєю чергою, РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста", - розповіли військові.

Також РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (Росія).

Глибоке

У районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють заходи логістичного забезпечення.

"Провели розподіл та розосередження особового складу по бойовим позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА", - додали в ОТУ.

Сотницький Козачок

Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за добу, 2 серпня, відбулося 6 бойових зіткнень. Окупанти завдали 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Росіяни також вдарили 34 рази дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 військових. Також знищені та пошкоджені 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що загалом за добу РФ в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.

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