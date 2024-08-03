РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

ЗСУ вдарили по росіянах поблизу Сотницького Козачка. Своєю чергою, РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків" .

Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

"Провели розподіл та розосередження особового складу по бойовим позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА", - додали в ОТУ.

Також РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (Росія).

"У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста", - розповіли військові.

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за добу, 2 серпня, відбулося 6 бойових зіткнень. Окупанти завдали 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Росіяни також вдарили 34 рази дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 військових. Також знищені та пошкоджені 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що загалом за добу РФ в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.

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