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В Волчанске россияне используют наемников из Египта, - ОТГ "Харьков"

Фото: РФ в Волчанске использует наемников из Египта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска используют граждан Египта в Волчанске Харьковской области. Также оккупанты активизировали воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

Так, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и проводит перемещение личного состава - отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии.

"К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта", - говорится в сообщении.

Глубокое

В районе Глубокого россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиций Сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

Ситуация в районе Волчанска

Российские войска начали новое нступление в Харьковской области с 10 мая. Оккупанты атакуют в районе Волчанска, села Липцы и Глыбокого.

Буквально 3 августа сообщалось, что ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.

Добавим, что за 3 августа на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Потери РФ на этом участке фронта составили 99 военных и 38 единиц вооружения и техники.

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