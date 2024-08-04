В Волчанске россияне используют наемников из Египта, - ОТГ "Харьков"

Ситуация в районе Волчанска

Российские войска начали новое нступление в Харьковской области с 10 мая. Оккупанты атакуют в районе Волчанска, села Липцы и Глыбокого.

Буквально 3 августа сообщалось, что ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.

Добавим, что за 3 августа на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Потери РФ на этом участке фронта составили 99 военных и 38 единиц вооружения и техники.

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