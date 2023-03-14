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У Вовчанську окупанти обстріляли пожежну частину ДСНС: знищені автомобілі

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Харків, Вівторок 14 березня 2023 09:17
У Вовчанську окупанти обстріляли пожежну частину ДСНС: знищені автомобілі Фото: окупанти обстріляли пожежну частину у Вовчанську Харківської області 14 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські війська обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Під ударом опинилась будівля місцевої пожежно-рятувальної частини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС".

За даними очільника регіону, знищено два автомобілі рятувальників.

"Без постраждалих", - констатував він.

Крім того, за даними Синєгубова, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.

"Із с. Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли будівлю пожежної частини в Бахмуті. Вона не вперше підпадає під обстріл. До цього, в листопаді минулого року, через артилерійський обстріл Бахмута та пожежної частини, зокрема, особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області.

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