В Волчанске оккупанты обстреляли пожарную часть ГСЧС: уничтожены автомобили

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС".

По данным главы региона, уничтожены два автомобиля спасателей.

"Без пострадавших", - констатировал он.

Кроме того, по данным Синегубова, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Двуречная, Стрелка, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села.

"Из с. Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли здание пожарной части в Бахмуте. Она не впервые попадает под обстрел. До этого, в ноябре прошлого года, из-за артиллерийского обстрела Бахмута и пожарной части, в частности, личный состав ГСЧС не пострадал, однако трое гражданских лиц получили ранения.

Напомним, российские оккупанты обстреливали пожарные части в Сумской области, Херсоне и дважды в Гуляйполе Запорожской области.