У Вовчанську окупанти намагаються розширити вклинення в місті, - ЗСУ

У Вовчанську Харківської області російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Тривають важкі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.
Як розповіли у командуванні, на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.
"Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку війська РФ здійснили 12 спроб прориву біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки - усі атаки відбиті.
Також дев’ять разів ворог штурмував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону поблизу Новоєгорівки, Андріївки, Греківки, Зарічного, Новоселівки, а також у напрямку Коровиного Яру та Дружелюбівки.
Українські захисники продовжують тримати позиції, не дозволяючи ворогу просунутись уперед.
Вовчанськ - місто в Харківській області, яке під час російсько-української війни неодноразово опинялося в зоні запеклих боїв.
У 2022 році його короткочасно окупували, але звільнили під час Слобожанського контрнаступу.
У 2024 році російська армія відновила наступ, і місто було майже знищене. Через обстріли та евакуацію кількість жителів скоротилася з 17 тисяч до кількох десятків.
Нагадаємо, минулого року російські війська спробували прорватися вглиб Харківщини, однак просунутися далі прикордонних територій не змогли. Зокрема, бої спалахнули у Вовчанську, куди ворог зайшов на початку наступу.
Після цього російські окупанти перетворили Вовчанськ на суцільні руїни. У Силах оборони показали, який вигляд має місто.
Також російські війська продовжують намагатися витіснити українські підрозділи з південної частини Вовчанська.
За словами речника угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, ситуація на цьому напрямку залишається складною, оскільки українських сил там менше, ніж у районі Куп’янська, а сама лінія розмежування є рівнішою, що створює додаткові труднощі для оборони.
6 листопада у ЗСУ розповіли, як окупанти встановили російський прапор на одній із будівель у Вовчанську та записали пропагандистське відео. Операція ворога не залишилася непоміченою.