В Волчанске оккупанты пытаются расширить вклинение в городе, - ВСУ

В Волчанске Харьковской области российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.
Как рассказали в командовании, на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях состоялось 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.
"Основные усилия врага сосредоточены на попытках расширить вклинение в юго-западной части города Волчанск. Продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении войска РФ осуществили 12 попыток прорыва возле Петропавловки, Песчаного и Глушковки - все атаки отбиты.
Также девять раз враг штурмовал позиции Сил обороны на Лиманском направлении, пытаясь прорвать оборону вблизи Новоегоровки, Андреевки, Грековки, Заречного, Новоселовки, а также в направлении Коровиного Яра и Дружелюбовки.
Украинские защитники продолжают держать позиции, не позволяя врагу продвинуться вперед.
Волчанск - город в Харьковской области, который во время российско-украинской войны неоднократно оказывался в зоне ожесточенных боев.
В 2022 году его кратковременно оккупировали, но освободили во время Слобожанского контрнаступления.
В 2024 году российская армия возобновила наступление, и город был почти уничтожен. Из-за обстрелов и эвакуации количество жителей сократилось с 17 тысяч до нескольких десятков.
Напомним, в прошлом году российские войска попытались прорваться вглубь Харьковщины, однако продвинуться дальше приграничных территорий не смогли. В частности, бои вспыхнули в Волчанске, куда враг зашел в начале наступления.
После этого российские оккупанты превратили Волчанск в сплошные руины. В Силах обороны показали, как выглядит город.
Также российские войска продолжают пытаться вытеснить украинские подразделения из южной части Волчанска.
По словам спикера группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, ситуация на этом направлении остается сложной, поскольку украинских сил там меньше, чем в районе Купянска, а сама линия разграничения является более ровной, что создает дополнительные трудности для обороны.
6 ноября в ВСУ рассказали, как оккупанты установили российский флаг на одном из зданий в Волчанске и записали пропагандистское видео. Операция врага не осталась незамеченной.