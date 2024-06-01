Вовчанськ на 70% під контролем українських військових, - ЗСУ

"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник ОСУВ, додавши, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег.