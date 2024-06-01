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Волчанск на 70% под контролем украинских военных, - ВСУ

Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Город Волчанск на севере Харьковской области на 70% находится под контролем украинских Сил обороны. Сейчас в его окрестностях ведутся бои с российскими оккупантами.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами", - рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

Но, по словам Волошина, украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и удерживают захватчиков под огневым контролем. Также под огневым контролем и река Волчья, сказал спикер ОСГВ, добавив, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы россияне не перешли на другой берег.

Наступление России в Харьковской области

В мае этого года российские оккупанты начали наступательные действия на севере Харьковской области. Одним из направлений наступления России стал город Волчанск, но российским войскам не удалось его быстро захватить. Сейчас за город ведутся бои.

В то же время в США выразили мнение, что наступление в Харьковской области стало провалом для российской армии. Как пояснил представитель Белого дома, ВСУ удалось остановить захватчиков и нанести им огромные потери, не дав достичь поставленных целей.

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